



Швейцарский банк заморозил почти $20 млрд российских активов

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил активы, которые принадлежат подсанкционным россиянам, на 17,6 млрд швейцарских франков (почти 20 млрд долларов). Об этом сообщает Sonntags Zeitung.



Как отмечает издание, почти 20 млрд долларов - это треть всех задекларированных российских активов в Швейцарии. Из них только 4,32 млрд принадлежит гражданам РФ, которые внесены в санкционные списки страны. Остальные 14,7 - лицам, против которых ввели ограничение другие страны.



В Sonntags Zeitung отмечают, что Credit Suisse также заморозил государственные активы РФ и российского Центробанка.



Ранее Швейцария сообщала о блокировке активов РФ на 8,1 млрд долларов и 15 объектов недвижимости. Основанием для этого послужили санкции из-за вторжения россиян в Украину.



Напомним, ранее лидеры Польши и стран Балтии призвали ЕС использовать 300 млрд евро замороженных резервов Центрального банка России и направить их на помощь переселенцев в Украине.