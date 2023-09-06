



Швейцария хочет высылать дипломатов и "неприкосновенных" шпионов

Парламентский комитет Национального совета, большой палаты парламента Конфедерации, по иностранным делам 5 сентября принял решение, что правительство Швейцарии должно последовательно высылать из страны российских и других иностранных шпионов.



Как передает Swissinfo.ch, данное предложение еще должно быть утверждено большой палатой парламента и малой (Советом кантонов). Если оно получит поддержку, то правительство обязано будет высылать из страны всех иностранных граждан с дипломатическим и иным статусом неприкосновенности, занимающихся запрещенной разведывательной деятельностью, которая угрожает внутренней и внешней безопасности Швейцарии.



Отмечается, что Швейцария также усилить безопасность, поскольку на территории страны находятся штаб-квартиры важнейших международных организаций.