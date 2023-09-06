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Швейцария хочет высылать дипломатов и "неприкосновенных" шпионов
06.09.2023 20:53 Дара Киевская

Швейцария хочет высылать дипломатов и "неприкосновенных" шпионов

Парламентский комитет Национального совета, большой палаты парламента Конфедерации, по иностранным делам 5 сентября принял решение, что правительство Швейцарии должно последовательно высылать из страны российских и других иностранных шпионов.

Как передает Swissinfo.ch, данное предложение еще должно быть утверждено большой палатой парламента и малой (Советом кантонов). Если оно получит поддержку, то правительство обязано будет высылать из страны всех иностранных граждан с дипломатическим и иным статусом неприкосновенности, занимающихся запрещенной разведывательной деятельностью, которая угрожает внутренней и внешней безопасности Швейцарии.

Отмечается, что Швейцария также усилить безопасность, поскольку на территории страны находятся штаб-квартиры важнейших международных организаций.

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