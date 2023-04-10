



Швейцария рекордно увеличила экспорт лекарств в Россию

Швейцария увеличила на 40% до рекордных 2 млрд евро экспорт фармацевтической продукции в Россию с марта 2022 года относительно предыдущих 12 месяцев. Об этом пишет издание Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на данные Федерального таможенного управления.



Продажа фармацевтических продуктов составляет на данный момент две трети всего экспорта Швейцарии в РФ. Всего Швейцария экспортировала в Россию товаров на сумму 2,94 млрд евро в период с марта 2022 года по февраль 2023 года.



Швейцария последовательно присоединяется к санкциям Евросоюза и сокращает экспорт промышленных и технологических товаров в РФ.



Однако лекарства считаются гуманитарным товаром и не подпадают под санкции, уточняют в издании.



"Продажи в Россию обусловлены рядом факторов, включая приток пациентов, которые отложили лечение из-за пандемии. Также был период накопления пациентами и больницами запасов лекарств в ожидании возможных экспортных ограничений", — прокомментировали изданию в швейцарском фармгиганте Novartis.



В Швейцарии расположены многие крупные фармацевтических компании, включая Novartis и Roche.



