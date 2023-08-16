



Швейцария реализует 11-й пакет санкций ЕС против РФ

Власти Швейцарии ввели ряд мер, которые ранее имплементировал Европейский союз в отношении России в рамках 11-го санкционного пакета.



В санкционный список внесено еще более ста человек и организаций, сообщается в среду, 16 августа, в коммюнике швейцарского правительства.



Речь идет о "запрете на экспорт товаров двойного назначения и иных товаров, которые могли бы способствовать военно-техническому усилению России".



Кроме того, под санкции попали электронные компоненты и прекурсоры химического оружия.



Также Швейцария запретила продажу в Россию объектов интеллектуальной собственности, относящихся к некоторым товарам, и транзит через Россию, в том числе реактивного топлива.



Напомним, что новый пакет санкций ЕС был принят 23 июня. В рамках 11-го пакета в санкционные списки ЕС попали 71 физическое лицо и 33 структуры, среди которых российские чиновники, журналисты, предприниматели, военные, а также компании, связанные с оборонно-промышленным комплексом.



28 июня Швейцария уже присоединилась к части мер в рамках этого пакета санкций, введя ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц.