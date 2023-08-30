



Швейцария присоединилась к Реестру убытков из-за агрессии России

Швейцария присоединилась к Реестру убытков Украины, нанесенного российской агрессией. Об этом сообщает швейцарское правительство.



В правительстве отметили, что присоединение Швейцарии к Реестру убытков подчеркивает поддержку страной пострадавших от войны и процесса политического восстановления Украины, который Швейцария широко инициировала вместе с украинским правительством на Конференции по восстановлению Украины 2022 года в Лугано.



Добавим, что Совет Европы должен скоро утвердить членство Швейцарии в Реестре убытков.



Реестр убытков был создан на саммите Совета Европы 17 мая. В настоящее время к Реестру убытков присоединились 37 членов Совета Европы, а также Канада, США, Япония и ЕС.



Реестр будет документировать и обосновывать доказательства и информацию о вреде, ущербе или травмах, причиненных Украине и всем физическим и юридическим лицам в результате агрессии РФ.