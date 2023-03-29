



Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России

В среду, 29 марта, Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Европейского союза, направленным на сдерживание военной агрессии России.



Как сообщили на сайте правительства Швейцарии, под санкции попадают 120 физических и юридических лиц. Введены запреты на экспорт товаров двойного назначения и тех, которые могут способствовать развитию оборонного сектора РФ.



Также новый пакет санкций ужесточает ограничения на импорт товаров, имеющих экономическое значение для России.



Напомним, на днях ЕС утвердил десятый пакет санкций против России. Впрочем, Польша оказалась недовольна десятым пакетом ограничений Европейского Союза, и даже назвала его "слишком мягким".

