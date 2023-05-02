



Швейцария приняла от России председательство в Совбезе ООН

Швейцария впервые в истории страны начала председательствовать в Совбезе ООН, заменив на этой позиции Россию. Швейцарское председательство продлится месяц, а с 1 июня придет черед ОАЭ.



“Одномесячное председательство Швейцарии позволит ей сосредоточиться на своих тематических приоритетах на 2023-2024 годы и дать толчок работе Совета Безопасности”, – отметили в МИД страны .



Глава департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис в начале мая проведет дебаты на тему развития устойчивого мира. Президент страны Ален Берсе в конце месяца будет председательствовать на дебатах о гражданской защите населения.



Также швейцарцы проведут мероприятие, посвященное 75-летию миротворческой деятельности Совбеза. В 1948 году Совет безопасности отправил свою первую миротворческую миссию UNTSO для поддержки режима прекращения огня на Ближнем Востоке.



Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица говорит, что это председательство будет вызовом для Швейцарии, учитывая ее позицию нейтралитета.



“Швейцария впервые в истории была избрана в Совет Безопасности, где должна ежедневно заявлять о своей позиции по сложным глобальным вопросам, это мощный вызов для правительства”, – сказал Кислица.



В состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, в том числе Россия, Великобритания, Франция, США и Китай, имеющие право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.



Совбез рассматривает и принимает решения по безопасности, которым обязаны следовать другие члены ООН. 24 февраля 2022 года Россия совершила полномасштабное нападение на Украину именно во время заседания ООН. За год войны члены Совбеза так и не смогли исключить Россию из состава организации, более того — не лишили ее даже возможности председательства. В то же время Россия, как постоянный член Совета безопасности ООН, имеет право вето на любые ее решения.



Председательство в Совбезе сменяется ежемесячно по порядку английского алфавита.