



Швейцария поддержала создание трибунал по агрессии против Украины

Швейцария высказала поддержку созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Соответствующее заявление прозвучало в Берлине на встрече группы стран, активно выступающих за создание такого трибунала.



Швейцария утверждает, что агрессия против Украины не должна остаться безнаказанной, сообщили в Министерстве иностранных дел Конфедерации.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



В заявлении подчеркивается, что за последние месяцы эту инициативу поддержали 38 стран, включая такие государства, как Франция, Германия, Норвегия, Гватемала, Япония и Канада.



В МИД Швейцарии отметили, что несмотря на полномочия Международного уголовного суда в преследовании военных и преступлений против человечности в Украине, ему не хватает юрисдикции в отношении преступления агрессии в этом конфликте. Это обосновывается тем, что ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский статут, необходимый для предоставления соответствующих полномочий трибуналу.



Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в ЕС представили ему свое видение относительно возможной формы спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии.

