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Швейцария окончательно отказалась предоставлять боеприпасы Украине
08.03.2023 20:37 Раиса Вовк

Швейцария окончательно отказалась предоставлять боеприпасы Украине

Национальный совет Швейцарии отклонила предложение ослабить запрет на реэкспорт боеприпасов для Украины, сообщает Swissinfo.

В Совете голосовали за предложение внести изменения в закон о нейтралитете и разрешить поставки оружия и боеприпасов в зоны конфликта.

При этом верхняя палата парламента приняла предложение только по одному пункту. Федеральный совет должен иметь возможность в порядке исключения разрешать реэкспорт оружия, произведенного в Швейцарии, при наличии резолюции Совета Безопасности ООН.

Однако второй пункт предложения был отклонен верхней палатой. Для исключительного разрешения не должно быть достаточно, если Генассамблея ООН осудит войну большинством в две трети голосов. Теперь Совет государств должен разобраться с принятым пунктом предложения.

Напомним, ранее Совет кантонов Швейцарии отклонил ходатайство разрешить реэкспорт оружия, которое предусматривало бы предоставление Украине вооружения швейцарского производства. 

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