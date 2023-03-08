



Швейцария окончательно отказалась предоставлять боеприпасы Украине

Национальный совет Швейцарии отклонила предложение ослабить запрет на реэкспорт боеприпасов для Украины, сообщает Swissinfo.



В Совете голосовали за предложение внести изменения в закон о нейтралитете и разрешить поставки оружия и боеприпасов в зоны конфликта.



При этом верхняя палата парламента приняла предложение только по одному пункту. Федеральный совет должен иметь возможность в порядке исключения разрешать реэкспорт оружия, произведенного в Швейцарии, при наличии резолюции Совета Безопасности ООН.



Однако второй пункт предложения был отклонен верхней палатой. Для исключительного разрешения не должно быть достаточно, если Генассамблея ООН осудит войну большинством в две трети голосов. Теперь Совет государств должен разобраться с принятым пунктом предложения.



Напомним, ранее Совет кантонов Швейцарии отклонил ходатайство разрешить реэкспорт оружия, которое предусматривало бы предоставление Украине вооружения швейцарского производства.