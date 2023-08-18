



Швейцария не признает паспорта РФ, выданные на оккупированных землях Украины

Швейцария не будет признавать паспорта, выданные РФ на оккупированных территориях Украины и Грузии, заявили в Федеральном совете страны.



"Лица из оккупированных Россией регионов Украины или самопровозглашенных регионов Грузии больше не могут получить шенгенскую визу или пересечь внешнюю границу Шенгенской зоны с проездным документом, выданным Россией", - отмечается в заявлении.



Евросоюз разъяснил свою текущую практику по этому поводу, а Федеральный совет Швейцарии принял это правило на своем заседании.



Кроме того, в Швейцарии не будут признавать обычные паспорта и дипломатические паспорта, виды на жительство для лиц без гражданства, удостоверения на возвращение и документы, удостоверяющие личность моряков.



Для Украины установлены разные даты выдачи в зависимости от региона, документы с которых больше не принимаются.