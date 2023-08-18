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Швейцария не признает паспорта РФ, выданные на оккупированных землях Украины
18.08.2023 06:31 Дара Киевская

Швейцария не признает паспорта РФ, выданные на оккупированных землях Украины

Швейцария не будет признавать паспорта, выданные РФ на оккупированных территориях Украины и Грузии, заявили в Федеральном совете страны.

"Лица из оккупированных Россией регионов Украины или самопровозглашенных регионов Грузии больше не могут получить шенгенскую визу или пересечь внешнюю границу Шенгенской зоны с проездным документом, выданным Россией", - отмечается в заявлении.

Евросоюз разъяснил свою текущую практику по этому поводу, а Федеральный совет Швейцарии принял это правило на своем заседании.

Кроме того, в Швейцарии не будут признавать обычные паспорта и дипломатические паспорта, виды на жительство для лиц без гражданства, удостоверения на возвращение и документы, удостоверяющие личность моряков.

Для Украины установлены разные даты выдачи в зависимости от региона, документы с которых больше не принимаются. 

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