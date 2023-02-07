



Швейцария может отменить запрет на передачу Украине своего оружия

Швейцария приблизилась к решению об отмене запрета на передачу вооружений своего производства Украине. В последнее время правительство Швейцарии все чаще призывают отказаться от этого, хотя в парламенте страны пока нет консенсуса по этому вопросу, пишет Reuters.



Однако, недавно в парламент представили законопроект, который позволит правительству разрешить реэкспорт швейцарской оружия в страны с такими же демократическими ценностями, как в Швейцарии.



"Мы хотим быть нейтральными, но мы являемся частью западного мира", - подчеркнул Тьерри Буркарт, лидер правоцентристской партии FDP и автор указанного закона.



По его словам, у властей Швейцарии не должно быть права вето, поскольку это мешает другим помогать Украине. По мнению депутата, продление такого запрета будет указывать на поддержку России.



Согласно недавнему социологическому исследованию, 55% швейцарцев выступают за снятие запрета на реэкспорт оружия и его поставкам Украине.

"Если бы мы задали этот вопрос до войны, уровень поддержки, вероятно, был бы меньше 25%. В прошлом отказ от нейтральности был запретной темой",-пояснил руководитель социологической компании GFS-Bern Лукас Голдер.



Отметим, что Швейцария с 1815 года придерживается своих законов о нейтралитете, принцип которых даже закреплен в международном праве. Несмотря на это после начала полномасштабного вторжения в Украину Швейцария ввела санкции против России. Последний пакет ограничений был одобрен в конце января.



Берн неоднократно отклонял запросы других государств отправить вооружение швейцарского производства в Украину. С такими просьбами обращались Германия, Испания и Дания.