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Швейцария и Австрия присоединятся к проекту с использованием израильской Arrow 3
05.07.2023 11:02 Ирина Демьянова

Швейцария и Австрия присоединятся к проекту с использованием израильской Arrow 3

Швейцария планирует принять участие в общеевропейском проекте противовоздушной обороны, инициированном в ответ на нападение России на Украину, заявили официальные лица во вторник, пишет The Times of Israel.

Альпийская страна является второй нейтральной страной после Австрии, которая заявила о своем намерении присоединиться к инициативе European Sky Shield, запущенной Германией в прошлом году.

Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд и ее австрийский коллега подпишут меморандум о взаимопонимании на встрече в пятницу в Берне с немецким коллегой Борисом Писториусом.

Европейская инициатива “Небесный щит”, или ESSI, была предложена канцлером Германии Олафом Шольцем в августе прошлого года как средство объединения усилий континента по защите от возможных авиационных или ракетных атак.

Она дополнит существующие системы ПВО, созданные альянсом НАТО, членами которого не являются Австрия и Швейцария.

Две страны ясно дали понять, что присоединение к инициативе не повлечет за собой участия в международных военных конфликтах.

На данный момент подписались еще 17 стран, включая Германию, Великобританию и Швецию.

Франция раскритиковала проект, потому что ключевые элементы — израильская система Arrow 3 и американская система Patriot — производяться за пределами Евросоюза.

 

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