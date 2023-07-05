



Швейцария и Австрия присоединятся к проекту с использованием израильской Arrow 3

Швейцария планирует принять участие в общеевропейском проекте противовоздушной обороны, инициированном в ответ на нападение России на Украину, заявили официальные лица во вторник, пишет The Times of Israel.



Альпийская страна является второй нейтральной страной после Австрии, которая заявила о своем намерении присоединиться к инициативе European Sky Shield, запущенной Германией в прошлом году.



Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд и ее австрийский коллега подпишут меморандум о взаимопонимании на встрече в пятницу в Берне с немецким коллегой Борисом Писториусом.



Европейская инициатива “Небесный щит”, или ESSI, была предложена канцлером Германии Олафом Шольцем в августе прошлого года как средство объединения усилий континента по защите от возможных авиационных или ракетных атак.



Она дополнит существующие системы ПВО, созданные альянсом НАТО, членами которого не являются Австрия и Швейцария.



Две страны ясно дали понять, что присоединение к инициативе не повлечет за собой участия в международных военных конфликтах.



На данный момент подписались еще 17 стран, включая Германию, Великобританию и Швецию.



Франция раскритиковала проект, потому что ключевые элементы — израильская система Arrow 3 и американская система Patriot — производяться за пределами Евросоюза.



