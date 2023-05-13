



Швейцария дает зеленый свет на поставку оружия в Украину - Euronews

Швейцария, законодательство которой ранее запрещало передачу оружия и боеприпасов из страны в третьи страны, дает зеленый свет на поставку оружия в Украину, информирует Euronews.



"Две палаты швейцарского парламента, Национальный совет и Совет кантонов проголосовали за внесение поправок в закон о военных материалах. Это позволит передачу военной техники в Украину в будущем", - пишет издание.



Из-за правовой ситуации Швейцария отказала Германии, среди прочего, в разрешении на поставку боеприпасов для немецких танков Gepard.

