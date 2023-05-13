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Швейцария дает зеленый свет на поставку оружия в Украину - Euronews
13.05.2023 14:43 Евгения Маркова

Швейцария дает зеленый свет на поставку оружия в Украину - Euronews

Швейцария, законодательство которой ранее запрещало передачу оружия и боеприпасов из страны в  третьи страны, дает зеленый свет на поставку оружия в Украину, информирует Euronews.

"Две палаты швейцарского парламента, Национальный совет и Совет кантонов проголосовали за внесение поправок в закон о военных материалах. Это позволит передачу военной техники в Украину в будущем", - пишет издание.

Из-за правовой ситуации Швейцария отказала Германии, среди прочего, в разрешении на поставку боеприпасов для немецких танков Gepard.
 

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