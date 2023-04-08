



Шведы увеличат объемы производства оружия

В Швеции намерены увеличить объемы производства различных типов вооружений в связи с высоким спросом после начала войны в Украине.



Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявления представителей оборонно-промышленного комплекса страны.



"Мы должны увеличить производство. В прошлом году наняли более 1000 человек, это же сделаем в 2023 году. Однако поставки вооружений – это длительный процесс, включающий множество политических решений. И в этом плане тоже нужно наращивать темпы в Европе и делать закупки быстрее", – подчеркнул директор по коммуникациям компании Saab Виктор Вальстрем.



В свою очередь, генсекретарь Шведской ассоциации оборонной промышленности Роберт Лиммергард пояснил, что в течение десятилетий страна привыкла жить в условиях мирного времени, когда смотрели на цену и на сам продукт.



"Сейчас время имеет решающее значение, и все зависит от его наличия. Мы не очень готовы к этому ни в промышленности, ни в правительствах", - подчеркнул он.





