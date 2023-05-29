



Шведский депутат принял участие в связанной с ХАМАС конференции

Шведский депутат Джамаль Эль-Хадж может столкнуться с неприятными последствиями в своей Социал-демократической партии после посещения конференции, связанной с ХАМАС.



Депутат от оппозиции Эль-Хадж принял участие в “20-й Европейской конференции палестинцев: 75 лет спустя… Мы вернемся” в Мальмё в субботу, несмотря на то, что социал-демократы, зеленые и левая партия отказались от участия в мероприятии.



“Тревожно, что он решил участвовать в конференции вопреки совету партии. Руководство группы в парламенте вызовет Джамаля Эль-Хаджа для обсуждения случившегося”, – заявили социал-демократы, сообщает Aftonbladet.



Социал-демократы, возглавлявшие Швецию еще в 2021 году, советовали ее представителям не ехать на конференцию, но член Комитета Риксдага по иностранным делам Эль-Хадж все равно поехал. Об участии депутата в мероприятии впервые сообщил шведский академик и обозреватель Даниэль Шац, который написал об этом в воскресенье, потребовав ответов от социал-демократов и призвав Эль-Хаджа уйти в отставку.



На видеозаписи мероприятия видно, как Эль-Хадж обнимает председателя Европейской палестинской конференции Амина Абу Рашида на видеозаписи мероприятия. Абу Рашид, как известно, связан с ХАМАСом, хотя он назвал обвинения “израильской ложью”. Он был сфотографирован при получении мемориальной доски от лидера ХАМАСа Исмаила Ханийе, и в прошлом организовывал финансируемые ХАМАСом флотилии из Европы в Газу, чтобы бросить вызов морской блокаде ЦАХАЛа.



Базирующаяся в Лондоне Конференция европейских палестинцев включает в себя несколько организаций в Европе и была основана Центром возвращения палестинцев, который Израиль назвал подразделением ХАМАС в 2010 году. Ханийе несколько раз посещала их ежегодное мероприятие.



Палестинская администрация, ООП и ФАТХ также рассматривают Европейскую конференцию палестинцев как организацию ХАМАС. Согласно MEMRI, ООП пригрозила выслать любого, кто посетит мероприятие в Мальмё, которое, по словам генерального секретаря ООП Хусейна Аль-Шейха, должно было посеять разногласия в палестинских общинах в Европе.



Эль-Хадж опроверг в шведской газете Sydvenskan, что Европейская палестинская конференция или Абу Рашид связаны с ХАМАС.

“Я критиковал ХАМАС в своих статьях и предложениях. Зачем им приглашать кого-то вроде меня?” – сказал он.