



Швеция вступает в НАТО, Украина получает ускоренный план присоединения



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о ряде исторических решений на саммите альянса в Вильнюсе. Он сообщил, что Швеция станет полноправным членом НАТО, а Украине будет предложен специальный план действий по вступлению, который сократит сроки интеграции.



Кроме того, Столтенберг осудил Россию за ее дестабилизирующие действия на Запорожской АЭС и размещение тактического ядерного оружия в Беларуси. Он подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину в ее борьбе за демократию и безопасность в Европе.