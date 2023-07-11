\

Новости » Политика
Швеция вступает в НАТО, Украина получает ускоренный план присоединения
11.07.2023 11:20 Ирина Демьянова

Швеция вступает в НАТО, Украина получает ускоренный план присоединения


Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о ряде исторических решений на саммите альянса в Вильнюсе. Он сообщил, что Швеция станет полноправным членом НАТО, а Украине будет предложен специальный план действий по вступлению, который сократит сроки интеграции. 

Кроме того, Столтенберг осудил Россию за ее дестабилизирующие действия на Запорожской АЭС и размещение тактического ядерного оружия в Беларуси. Он подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину в ее борьбе за демократию и безопасность в Европе.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru