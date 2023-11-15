



Швеция уже почти в НАТО: что скажет Турция

В четверг, 16 ноября, комиссия турецкого парламента обсудит запрос Швеции о присоединении к НАТО. Предварительное одобрение Швеции требуется до голосования на полном заседании Генеральной ассамблеи.



Этот шаг станет важным в свете предыдущего противостояния, когда Турция выражала недовольство запросом на вступление, обвиняя Швецию в поддержке "курдских боевиков" и других группировок, рассматриваемых Анкарой как потенциальная угроза для её безопасности. Отказ от одобрения запроса был высказан также Венгрией.



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Тем не менее, несколько недель назад президент Реджеп Тайип Эрдоган представил законопроект о ратификации запроса Швеции в турецкий парламент. Этот шаг был положительно воспринят как в НАТО, так и в Стокгольме.

