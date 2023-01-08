



Швеция: Турция требует слишком многого за поддержку заявки на членство в НАТО

Швеция уверена, что Турция одобрит ее заявку на вступление в военный альянс НАТО, но заявляет, что не сможет выполнить все условия Анкары, заявил в воскресенье премьер-министр Швеции.



"Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали сделать, но они также говорят, что хотят того, чего мы не можем или не хотим им дать", — заявил премьер-министр Ульф Кристерссон на конференции аналитического центра по вопросам обороны в Швеции.



Финляндия и Швеция подписали трехстороннее соглашение с Турцией в 2022 году, направленное на преодоление возражений Анкары против их членства в Североатлантическом альянсе.



В мае они подали заявку на вступление в НАТО в ответ на вторжение России в Украину, но Турция выступила против и обвинила страны в укрывательстве боевиков, в том числе из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.



Камнем преткновения стала экстрадиция людей, которых Турция считает террористами. Анкара выразила разочарование в связи с решением Верховного суда Швеции в конце прошлого года об остановке запроса об экстрадиции журналиста, подозреваемого в связях с исламским ученым Фетуллахом Гюленом, которого Турция обвиняет в попытке государственного переворота.