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швеция нато
21.06.2023 12:49 Алина Груднева

Швеция: Турции пора начать процесс ратификации членства в НАТО

Швеция призывает Турцию начать в парламенте процесс ратификации соглашения о членстве страны в НАТО.

Об этом в комментарии Reuters сказал министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

По его словам, Стокгольм выполнил все свои обязательства по соглашению с Турцией о членстве в НАТО.

"Мы считаем, что сделали то, чего от нас ожидали. Теперь пришло время турецкому парламенту начать процесс ратификации", — подчеркнул глава шведского МИД.
 

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