



Швеция: Турции пора начать процесс ратификации членства в НАТО

Швеция призывает Турцию начать в парламенте процесс ратификации соглашения о членстве страны в НАТО.



Об этом в комментарии Reuters сказал министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.



По его словам, Стокгольм выполнил все свои обязательства по соглашению с Турцией о членстве в НАТО.



"Мы считаем, что сделали то, чего от нас ожидали. Теперь пришло время турецкому парламенту начать процесс ратификации", — подчеркнул глава шведского МИД.

