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Швеция просит Францию о помощи
06.01.2023 23:36 Юлия Фрилис

Швеция просит Францию о помощи

Швеция просит Францию... Цель - приобрести два новых ядерных реактора...

Эти страны могут объединить усилия по строительству новых атомных электростанций в Швеции, чтобы увеличить внутреннее производство электроэнергии и обеспечить безопасность энергоснабжения.

"Новое шведское правительство полон решимости строить новые атомные станции, и мы очень поражены французским опытом", – сказал премьер-министр Ульф Кристерссон. Он добавил, что Франция может быть одной из стран, "заботящейся о том, чтобы Швеция имела больше ядерной энергии".

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