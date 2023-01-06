



Швеция просит Францию о помощи

Швеция просит Францию... Цель - приобрести два новых ядерных реактора...



Эти страны могут объединить усилия по строительству новых атомных электростанций в Швеции, чтобы увеличить внутреннее производство электроэнергии и обеспечить безопасность энергоснабжения.



"Новое шведское правительство полон решимости строить новые атомные станции, и мы очень поражены французским опытом", – сказал премьер-министр Ульф Кристерссон. Он добавил, что Франция может быть одной из стран, "заботящейся о том, чтобы Швеция имела больше ядерной энергии".