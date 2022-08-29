



Швеция предоставит Украине военную и экономическую помощь на $100 млн

Швеция предоставит Украине помощь в 1 млрд шведских крон ($94,4 млн). Об этом объявила премьер Швеции Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.



"Вы защищаете наши европейские ценности и основанный на нормах международного права мировой порядок. Это наша обязанность и честь для нас - поддерживать вас. И именно поэтому мое правительство предоставит новые пакеты помощи Украине объемом в 1 млрд шведских крон", - отметила Андерссон.



По словам премьера Швеции, сначала Украина получит пакет военной помощи на 500 млн шведских крон. Эти деньги пойдут на потребности ВСУ. Андерссон не уточнила, что именно войдет в пакет военной помощи, однако отметила, что он будет похож на предыдущий. Тот включал противотанковое оружие, средства индивидуальной зашиты и оборудование для разминирования.



Еще 500 млн шведских крон будут направлены на экономическую поддержку и восстановление Украины. Также Швеция закупит украинское зерно, чтобы передать его странам, сталкивающимся с нехваткой продовольствия, что, по расчетам Стокгольма, поможет украинской экономике.



Андерссон подчеркнула, что Швеция будет поддерживать Украину до тех пор, пока продолжаются военные действия.