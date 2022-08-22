



Швеция поддержала частичное ограничение выдачи виз россиянам

Швеция поддержали частичное прекращение выдачи виз россиянам.



“Думаю, полное прекращение было бы сложно и неправильно воплотить. С другой стороны, строгое ограничение путем, например, отмена упрощенной визовой процедуры – это то, что мы, Эстония, Финляндия и другие хотели в ЕС”, – отметил министр иммиграции Швеции Андерс Игман.



По его словам, полный запрет на въезд россиян может привести к ошибкам.



“Мы хотим, чтобы санкции, прежде всего, били по политической и экономической элите России. Если ввести полный запрет на визы, значит, ни диссиденты, ни исследователи не могут приехать в ЕС. Такой обмен с Россией мы все еще хотим осуществлять", – считает Игман.