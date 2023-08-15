



Швеция передает Украине 13-й пакет военной помощи для ВСУ: подробности

Правительство Швеции одобрило передачу Украине новой партии вооружения на 314 млн долларов. Речь идет прежде всего о боеприпасах и запчастях к ранее поставленному вооружению. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает Reuters.



"Контрнаступление находится в напряженной стадии. Мы должны подготовиться к тому, что это может быть затяжная война, и у нас также есть долгосрочная перспектива, чтобы мы могли поддерживать те платформы, которые мы отправляем в Украину, на постоянной основе", – сказал Йонсон на пресс-конференции. Он выразил надежду, что парламент одобрит пакет на этой неделе.



Новый пакет включает в себя боеприпасы для нескольких систем, таких как БМП Stridsfordon 90 и САУ Archer, а также запчасти для них, транспортные средства в виде грузовиков и оборудование для разминирования.



Йонсон подчеркнул важность того, чтобы Украина имела хорошо функционирующую противовоздушную оборону. Поэтому планируется закупка ракет AMRAAM, которые затем будут переданы в дар Украине (они используются в комплексах ПВО NASAMS).



Новый пакет военной помощи Швеции станет 13-м для Украины с начала войны. Общая стоимость такой помощи скандинавской страны достигла 20 млрд. крон (1,8 млрд. долларов).



Швеция готова передать Украине дополнительный пакет военной помощи на общую сумму в 1 миллиард шведских крон ($93 миллиона). Решение стало результатом встречи Дмитрия Кулебы со шведским премьером Магдаленой Андерссон. Украинский министр попросил передать ВСУ гаубицы и снаряды.



С конца февраля Швеция предоставила Украине более 380 миллионов евро на восстановление страны после последствий войны с рф, на ядерную безопасность и разминирование.



Также шведское правительство перечислило 577,7 миллиона шведских крон (или почти 1,7 миллиарда гривен в эквиваленте) для поддержки Вооруженных сил Украины.