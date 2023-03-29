



Швеция осудила женщину за фотографии обезглавленных жертв ИГИЛ

Шведский суд признал 35-летнюю женщину виновной в военных преступлениях за то, что она опубликовала фотографии с отрубленными головами, выставленные в одном из сирийских городов в 2014 году.



Фатош Ибрагим, не признавшая себя виновной, приговорена к трем месяцам тюремного заключения.



Окружной суд Гетеборга заявил, что Фатош Ибрагим “дважды публиковала фотографии отрубленных голов, насаженных на забор кольцевой развязки Ракки, размещенных там боевиками группировки “Исламское государство”.



Ибрагим использовала свой мобильный телефон, чтобы сфотографироваться на площади Наим в Ракке, что означает “Рай“, где боевики группировки “Исламское государство“ выставляли повешенные тела или головы.



В постановлении суда говорится, что Ибрагим опубликовала в Facebook “пренебрежительные комментарии о людях на фотографиях и заявила, что они заслужили то, чему их подвергли“.



“Женщина явно выразила свое сочувствие действиям группировки “Исламское государство“, и ее действия были сочтены связанными с вооруженным конфликтом, который шел в этом районе в то время“, - говорится в заявлении.

