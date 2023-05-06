



Швеция осудила казнь своего гражданина в Иране

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем осудил в субботу казнь шведско-иранского диссидента Хабиба Чааба, которого власти Ирана осудили за "терроризм".



В своем Twitter глава шведского МИД подчеркнул, что смертная казнь является негуманным и необратимым наказанием, и "Швеция, как и другие страны ЕС, осуждает ее применение при любых обстоятельствах".



"После того, как Хабиб Чааб был приговорен к смертной казни, шведское правительство подняло этот вопрос с высокопоставленными представителями Ирана и потребовало, чтобы приговор не был приведен в исполнение", – отметил Биллстрем.



Он добавил, что лично обсуждал осуждение Чааба с министром иностранных дел Ирана.



Как указывает AFP, иранский гражданин Хабиб Чааб исчез в октябре 2020 года после визита в Турцию. Позже выяснилось, что он находится задержан в Иране. Хотя у Чааба есть и шведское гражданство, иранские власти двойное гражданство не признают.



Чааба в Иране осудили за якобы причастность к повстанческой группировке "Харакат ан-Нидаль", которая с 2005 года якобы организовывала теракты при содействии спецслужб Швеции и Израиля. В декабре 2022-го ему вынесли смертный приговор, а в марте Верховный суд Ирана его подтвердил.

