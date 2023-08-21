



Швеция не будет передавать Украине истребители Gripen

Швеции нужны истребители Gripen для собственной обороны, ведь заявка страны на вступление в НАТО еще не завершена, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, пишет издание The Guardian.



"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их также авиацией. Но пока новых обязательств по предоставлению Украине шведских самолетов нет", - сказал Кристерссон, не исключив передачу Украине истребителей в будущем.



Недавно правительство Швеции разрешило украинским летчикам пройти обучение на шведском истребителе JAS 39 Gripen. Планируется, что пилоты смогут заниматься на тренажерах и совершать учебные полеты.



Saab JAS 39 Gripen является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным с учетом универсальности. Несмотря на то, что он формально относится к классу истребителей, его задумывали как многоцелевой самолет, способный выполнять разные задачи.



В Офисе президента Украины сообщили, что передачу Украине шведских истребителей Gripen нужно будет согласовывать с другими странами, как и поставки F-16.