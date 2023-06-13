



Швеция экстрадирует в Турцию заключенного по требованию страны

Правительство Швеции приняло решение об экстрадиции мужчины, которого 10 лет назад осудили в Турции за перевозку каннабиса. Также он был сторонником Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщил советник Министерства юстиции Швеции Ашраф Ахмед, пишет SVT.



В мае экстрадицию разрешил Верховный суд Швеции. В 2013 году 35-летнего мужчину приговорили к четырем годам и семи месяцам заключения в Турции за перевозку каннабиса. Когда его освободили условно-досрочно, он переехал в Швецию, где живет до сих пор. Но впоследствии турецкая прокуратура заявила, что ему предстоит отбыть полный срок наказания.



Сам осужденный утверждает, что турецкие власти ищут его из-за курдского происхождения и поддержки Рабочей партии Курдистана. Его могут экстрадировать в течение следующих недель. Он станет первым сторонником РПК, которого Швеция выдаст Турции.



Из-за вторжения в Украину российских войск от нейтралитета отказались Швеция и Финляндия – обе страны подали заявки на вступление в НАТО. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Альянса.



Заявку Швеции о вступлении в НАТО не ратифицировали Венгрия и Турция. Последняя заявляла, что Швеция якобы скрывает у себя террористов, в частности, сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.



Венгрия же обещала ратифицировать заявку Швеции во время весенней сессии парламента, но пока этого не сделала. При этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 июня заявил, что Швеция выполнила все требования Турции по вступлению в Альянс.