



Швеция дает Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer

Правительство Швеции решило передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer и начало соответствующие процедуры в парламенте, сообщает агентство TT.



Правительство Швеции в четверг приняло решение передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer на основе оценки Вооруженных сил страны и направило соответствующий запрос в рамках дополнительного проекта бюджета в парламент.



Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что САУ Archer "позволят украинцам побеждать российские артиллерийские системы".



"Можно сказать, что система Archer – это скорее снайперская винтовка, чем дробовик. Именно способность поражать глубоко в тылу артиллерийские системы противника делает Archer уникальным", - пояснил Йонсон.



Первые САУ Украина получит через несколько месяцев: сначала технику оборудуют компьютерными средствами огневого управления, затем украинские военные пройдут обучение, а вблизи Украины будет создан логистический хаб для технического обслуживания и ремонта.



Ожидается, что Украина сможет одновременно использовать на поле боя шесть из восьми Archer, поскольку две нужно держать в резерве – например, для получения запасных частей.



Кроме восьми САУ Archer, в поправках к бюджету правительство Швеции просит прислать Украине десять танков Leopard 2, о чем было объявлено недавно в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.



Сейчас Швеция имеет 48 единиц САУ Archer, 24 из которых находятся на вооружении шведских Вооруженных сил, остальные - на хранении. Из них 22 передаются Украине и будут проданы в Великобританию для замещения систем AS90.