



Схватка за минфин

Схватка за минфин



Еще до получения мандата от президента Герцога председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу уже готов к раздаче министерских постов. Вечером 7 ноября) он встретился с председателем Оцма Йегудит Итамаром Бен Гвиром, и была опубликована первая совместная фотография двух политиков. Несмотря на то, что в последние дни кажется, что Смотрич все ближе к министерству финансов, вчера вечером соратники председателя ШАС Арье Дери заявили, что он не отказывается от министерства.



Встреча между Нетаниягу и Бен Гвиром длилась полтора часа и была позитивной, продолжительной, сопровождалась улыбками и комплиментами и впервые была снята на видео. Это произошло после нескольких месяцев, в течение которых Нетаниягу отказывался фотографироваться с Бен Гвиром и таких фотографий будет еще много.



Во время встречи Бен Гвир повторил свое требование получить портфель министра внутренней безопасности и добавил требование получить значимый портфель - образования или транспорта, и Нетаниягу предложил ему: "Давайте закроем вопросы, сформируем правительство на основе наших общих позиций". Бен Гвир ответил: "Нет. Я хочу заранее сформулировать принципы реформ, которые будут проведены". В ходе беседы оба договорились начать переговоры, скорее всего, уже завтра по методу круглого стола, а не обязательно в ходе переговоров каждой партии наедине с Нетаниягу.



Основное требование как Яадут А-Тора, так и Оцма Йегудит - это пискат ха-итбагрут (поправка о преодолении решений БАГАЦа простым большинством) при большинстве в 61 голос. Нетаниягу заявил, что он не в восторге от этого, возможно, в качестве тактики ведения переговоров. Тем не менее, Нетаниягу намерен разрешить и утвердить этот пункт, это недвусмысленное требование, вытекающее из коалиционного партнерства.



Арье Дери теперь хочет занять пост министра финансов. Однако вопрос о возможности назначения Дери может столкнуться и с препятствием: движение "За качество правительства" обратилось к юридическому советнику правительства - с требованием разъяснить, что Дери не подходит на должность министра из-за того, что он был признан виновным в налоговых преступлениях.



Нетаниягу еще не решил, кто будет министром финансов, и Эли Коэн и Нир Баркат из Ликуда также являются одними из кандидатов. Битва, которую ведет Бецалель Смотрич за получение министерства финансов, может оказаться лишь предвестником того, что произойдет с рынком после того, как он займет этот пост.



Его экономические воззрения - куда более правые, чем у большинства членов коалиции. В центре его мировоззрения - приватизация, дерегуляция и демонтаж профсоюзов в том виде, в котором они существуют на протяжении многих лет. В прошлом он также дал понять, что его политические взгляды сыграют свою роль в решении жилищного кризиса: "Отмена политических ограничений на строительство в Иудее и Самарии может принести облегчение гражданам Израиля и обеспечит решение одной из самых больших проблем нашего поколения - жилищного кризиса".

