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"Штрафы 500 шекелей". Что на самом деле полиция делает в Бен-Гурион
09.03.2023 11:50 Аркадий Бочаровский

"Штрафы 500 шекелей". Что на самом деле полиция делает в Бен-Гурион




В социальных сетях опубликованы клипы того, чем занимаются три тысячи полицейских в международном аэропорту Бен-Гурион.

Полицейские подходят к стоящим на дороге машинам и говорят водителям: "Съезжай к краю дороги, и стой там, а то оштрафуем".  “Ты же не проблемный, правда? Не хочу выписывать тебе штраф”.

В обычных условиях служба безопасности аэропорта Бен-Гурион категорически запрещает стоять у обочин дороги на всей территории аэропорта, за исключением парковок
 


 

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