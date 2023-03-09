



"Штрафы 500 шекелей". Что на самом деле полиция делает в Бен-Гурион







В социальных сетях опубликованы клипы того, чем занимаются три тысячи полицейских в международном аэропорту Бен-Гурион.



Полицейские подходят к стоящим на дороге машинам и говорят водителям: "Съезжай к краю дороги, и стой там, а то оштрафуем". “Ты же не проблемный, правда? Не хочу выписывать тебе штраф”.



В обычных условиях служба безопасности аэропорта Бен-Гурион категорически запрещает стоять у обочин дороги на всей территории аэропорта, за исключением парковок

