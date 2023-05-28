



Штраф Meta на 1,2 млрд евро - предупреждение для израильских компаний

Огромный штраф в размере 1,2 миллиарда евро, который Meta получила на прошлой неделе от Европейского Союза после передачи информации пользователей Facebook из ЕС в Соединенные Штаты, является беспрецедентным по своим масштабам, когда речь идет о нарушениях законов ЕС о конфиденциальности (GDPR).



Как сообщает Сtech, данная ситуация посылает компаниям и другим технологическим платформам четкий сигнал о том, как далеко ЕС готов зайти для защиты информации своих граждан. Кроме того, наложенный штраф также является явным предупредительным знаком для Израиля и его высокотехнологичной отрасли, которые могут оказаться в неблагоприятном положении, аналогичном положению Meta, с одним ключевым отличием: местным компаниям будет гораздо сложнее поглотить огромные штрафы.



Штраф, наложенный на Meta, был объявлен Комиссией по защите данных Ирландии, но был определен Европейской комиссией по защите данных (EDPB) и направлен на нарушение конфиденциальности всех жителей Союза.



Вместе со штрафом Meta запретили передавать в США информацию, собранную о пользователях Facebook в Евросоюзе. Решение не касается других платформ Meta — Instagram, WhatsApp и Messenger.



Meta было дано пять месяцев на выполнение решения, и компания также объявила, что, как ожидается, обжалует его и штраф, что задержит его исполнение на месяцы, если не на годы. Кроме того, США и Союз ведут переговоры о новом соглашении об обмене информацией. Подписание такого соглашения может сделать решение Комиссии неактуальным.



В настоящее время Израиль ведет переговоры с Европейским союзом о возобновлении соблюдения законодательства ЕС о конфиденциальности. Речь о том, чтобы законы о конфиденциальности в Израиле могли обеспечивать достаточную защиту и позволять передавать информацию о жителях Союза в Израиль и обрабатывать ее так, как если бы Израиль был частью Европейского Союза.



Если обновление не будет одобрено, израильские компании фактически окажутся в той же ситуации, что и Meta, только понесут более серьезные последствия. Во-первых, будет меньше практических барьеров, не позволяющих Союзу налагать огромные штрафы на эти компании и применять против них другие санкции.



Кроме того, штрафование стартапа будет иметь более глубокие последствия. Несмотря на то, что размер штрафа может достигать лишь 10 % от глобального дохода оштрафованной компании, Meta — это устоявшаяся компания, которая обычно приносит значительную прибыль. Для стартапа, который борется за каждый цент, штраф в 10% может стать смертельным ударом.







