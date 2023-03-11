



Штайнмайер: Судебная реформа Израиля вызывает беспокойство

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность судебной реформой, предложенной правительством Израиля, на мероприятии, посвященном 50-летию основания Хайфского университета, состоявшемся в президентском дворце Бельвю в Берлине.



Похвалив университет за то, что он является символом “мечты о лучшем и более мирном мире”, он сказал, что нынешнее насилие и ненависть в стране очень тревожат.



“Мы также обеспокоены запланированной реструктуризацией верховенства права, особенно потому, что мы, немцы, всегда восхищались сильным и динамичным верховенством закона в Израиле. Именно потому, что мы знаем, насколько необходимо это сильное и живое верховенство права в регионе”, — сказал Штайнмайер.



“Я также нахожусь в постоянном контакте со своим другом и коллегой Ицхаком Герцогом и рассчитываю на его умный и уравновешенный голос в израильских дебатах”, — добавил он.



Он завершил свое выступление, комментируя судебную реформу, сказав: “Те, кто стремится к пониманию и спокойствию, к диалогу, заслуживают всей нашей поддержки, чтобы мечта, над которой работает Хайфский университет, однажды действительно осуществилась”.



Подобные комментарии очень редки для немецких президентов , которые обычно остаются выше повседневной политики и редко критикуют другие страны, особенно дружественные страны, такие как Израиль, отмечает немецкая газета FAZ.



Остальная часть выступления Штайнмайера была сосредоточена на годовщине Хайфского университета, который он назвал “лабораторией мирного сосуществования” и “символом либерального, разнообразного Израиля, открытого миру”, особо подчеркнув тот факт, что пятая часть студентов являются арабами: там получают прекрасное образование молодые арабские женщины.



Он завершил свое выступление, призвав спонсоров университета продолжить работу над этим немецко-израильским проектом дружбы и мира.





