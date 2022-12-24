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Штайнмайер: страдания украинцев пугают немцев
24.12.2022 09:49 Алина Груднева

Штайнмайер: страдания украинцев пугают немцев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к справедливому миру в Украину в своем телеобращении к Рождеству.

По данным DW, он отметил, что немцы должны быть сплоченными и не терять веры.

"Жестокое российское нападение на Украину, возвращение войны в Европу, ужасающие страдания украинцев, как и опасения эскалации боевых действий - все это пугает многих людей в нашей стране", - отметило он.

По словам Штайнмайера, должен быть справедливый мир, который не поощряет захват земель и "не оставляет народ Украины один на один с произволом и насилием оккупантов". Он подчеркнул, что война в Украине негативно влияет даже на Германию.

"Мы не поддались панике, мы не позволили внести раскол в наши ряды. Наше демократическое государство облегчает тяжелейшее бремя для граждан и компаний, и многие в компаниях работают над тем, чтобы выйти из кризиса с новыми силами", - добавил он.
 

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