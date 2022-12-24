



Штайнмайер: страдания украинцев пугают немцев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к справедливому миру в Украину в своем телеобращении к Рождеству.



По данным DW, он отметил, что немцы должны быть сплоченными и не терять веры.



"Жестокое российское нападение на Украину, возвращение войны в Европу, ужасающие страдания украинцев, как и опасения эскалации боевых действий - все это пугает многих людей в нашей стране", - отметило он.



По словам Штайнмайера, должен быть справедливый мир, который не поощряет захват земель и "не оставляет народ Украины один на один с произволом и насилием оккупантов". Он подчеркнул, что война в Украине негативно влияет даже на Германию.



"Мы не поддались панике, мы не позволили внести раскол в наши ряды. Наше демократическое государство облегчает тяжелейшее бремя для граждан и компаний, и многие в компаниях работают над тем, чтобы выйти из кризиса с новыми силами", - добавил он.

