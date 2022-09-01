



Штайнмайер: путь, которым сейчас движется РПЦ - "кощунственно неверный"

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на ассамблее Всемирного совета церквей 31 августа, раскритиковал РПЦ (Русскую православную церковь) за поддержку войны в Украине.



"РПЦ оправдывает войну в Украине - против таких же, как и они, против собственных братьев и сестер по вере. Эта пропаганда против свободных прав граждан другой страны, этот национализм, произвольно заявляющий о Божьей воле ради имперских мечтаний о правлении диктатуры, должен встретить наше сопротивление", - сказал Штайнмайер.



Стоит отметить, что во время произнесения этих слов в зале находились представители РПЦ.



"Ожидаю от этой встречи, что их не обойдет правда об этой жестокой войне и критике роли их церковного руководства", - добавил президент ФРГ.



Штайнмайер также назвал путь, которым сейчас движется РПЦ, "кощунственным и неверным".



"Ни один христианин, который еще имеет веру, разум и чувства, не сможет рассмотреть в этом волю Божию", - заключил политик..