



Штайнмайер попросил прощения за зверства нацистов и раскритиковал Путина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения за преступления нацистов.



Соответствующее заявление он сделал, выступая на церемонии, посвященной 80-летию восстания в Варшавском гетто.



"Сегодня я стою перед вами и прошу у вас прощения за преступления, совершенные здесь немцами", — сказал Штайнмайер пережившим Холокост и другим участникам церемонии.



Он также раскритиковал президента РФ Владимира Путина за вторжение в Украину.



"Своим незаконным нападением на мирную, демократическую соседнюю страну российский президент нарушил международное право. Эта война приносит народу Украины неизмеримые страдания, насилие, разрушения и смерть", – отметил Штаймейер.

