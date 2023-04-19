Штайнмайер попросил прощения за зверства нацистов и раскритиковал Путина
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения за преступления нацистов.
Соответствующее заявление он сделал, выступая на церемонии, посвященной 80-летию восстания в Варшавском гетто.
"Сегодня я стою перед вами и прошу у вас прощения за преступления, совершенные здесь немцами", — сказал Штайнмайер пережившим Холокост и другим участникам церемонии.
Он также раскритиковал президента РФ Владимира Путина за вторжение в Украину.
"Своим незаконным нападением на мирную, демократическую соседнюю страну российский президент нарушил международное право. Эта война приносит народу Украины неизмеримые страдания, насилие, разрушения и смерть", – отметил Штаймейер.