Новости » Политика
Штайнмайер попросил прощения за зверства нацистов и раскритиковал Путина
19.04.2023 15:53 Алина Груднева

Штайнмайер попросил прощения за зверства нацистов и раскритиковал Путина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения за преступления нацистов.

Соответствующее заявление он сделал, выступая на церемонии, посвященной 80-летию восстания в Варшавском гетто.

"Сегодня я стою перед вами и прошу у вас прощения за преступления, совершенные здесь немцами", — сказал Штайнмайер пережившим Холокост и другим участникам церемонии.

Он также раскритиковал президента РФ Владимира Путина за вторжение в Украину.

"Своим незаконным нападением на мирную, демократическую соседнюю страну российский президент нарушил международное право. Эта война приносит народу Украины неизмеримые страдания, насилие, разрушения и смерть", – отметил Штаймейер.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы