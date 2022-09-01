



Штайе призвал США не блокировать заявку ПА на членство в ООН

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе призвал Соединенные Штаты Америки не блокировать заявку ПА на полноправное членство в Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Соответствующее заявление Штайе сделал во время встречи в Рамалле с заместителем помощника госсекретаря США по делам Израиля и ПА Хади Амром.

"Мы запрашиваем полноправное членство в ООН в отсутствие политических инициатив по решению палестинского вопроса. Призываем США не мешать этому начинанию", - сказал он.

По словам Штайн, необходимо претворить в жизнь обещания администрации США в отношении Палестинской автономии.