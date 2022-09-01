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Штайе призвал США не блокировать заявку ПА на членство в ООН
01.09.2022 07:52 Алина Груднева

Штайе призвал США не блокировать заявку ПА на членство в ООН

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе призвал Соединенные Штаты Америки не блокировать заявку ПА на полноправное членство в Организации Объединенных Наций.

 
Об этом сообщает "Синьхуа".
 
Соответствующее заявление Штайе сделал во время встречи в Рамалле с заместителем помощника госсекретаря США по делам Израиля и ПА Хади Амром.
 
"Мы запрашиваем полноправное членство в ООН в отсутствие политических инициатив по решению палестинского вопроса. Призываем США не мешать этому начинанию", - сказал он.
 
По словам Штайн, необходимо претворить в жизнь обещания администрации США в отношении Палестинской автономии.

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