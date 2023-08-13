



Штаб протестов готовит "полный паралич государства"



Штаб борьбы с правовой революцией сообщил о подготовке к "полному параличу" государства



Один из сотрудников штаба борьбы с правовой революцией рассказал об этом корреспонденту портала ynet.



Ссылаясь на призывы глав коалиции не выполнять решения Высшего суда справедливости в преддверии дебатов по отмене основании о разумности и закона об отстранении главы правительства, заявил, что "штаб готовится к полному параличу государства, в центре которого - бессрочная всеобщая забастовка в экономике". По его словам, "к этому движению уже присоединились многие важные люди из разных сфер экономики".

