Новости » Политика
13.08.2023 08:36 Аркадий Бочаровский

Штаб протестов готовит "полный паралич государства"


Штаб борьбы с правовой революцией сообщил о подготовке к "полному параличу" государства

Один из сотрудников штаба борьбы с правовой революцией рассказал об этом корреспонденту портала ynet.

Ссылаясь на призывы глав коалиции не выполнять решения Высшего суда справедливости в преддверии дебатов по отмене основании о разумности и закона об отстранении главы правительства, заявил, что "штаб готовится к полному параличу государства, в центре которого - бессрочная всеобщая забастовка в экономике". По его словам, "к этому движению уже присоединились многие важные люди из разных сфер экономики".
 

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