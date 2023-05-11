



Шредера подозревают в причастности к вторжению РФ в Украину

Национальная прокуратура Польши проводит расследование по вторжению РФ в Украину. Фигурантом дела стал также бывший канцлер Германии Герхард Шредер.



Национальная прокуратура получила информацию о том, что бывший немецкий канцлер Герхард Шредер может быть причастен к делу российского вторжения в Украину, цитирует RMF FM РБК-Украина.



По данным ведомства, политик мог использовать свои позиции в российской энергетической сфере для того, чтобы оказывать давление на страны ЕС и Украину. Следователи будут выяснять, какую роль сыграл бывший канцлер в подготовке вторжения.



Там также отметили, что бывший канцлер Германии присутствовал на приёме в российском посольстве в Берлине по случаю годовщины победы Советского Союза над Германией.



Напомним, в группу, работающую над созданием специального трибунала для России, уже входят 37 стран.