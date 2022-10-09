



Show Must Go On или политика без шума и пыли?

За много лет мы привыкли, что наша израильская политика превратилась в шоу. Не только в предвыборный период, но и на постоянной основе. Все свои силы министры и депутаты вкладывали в то, чтобы первыми «слить» секретную информацию в СМИ и чаще других красоваться перед телекамерами, в шумные стендап выступления с трибуны и в пресс-конференции, которые превращали в реалити-шоу, политические перформансы. Вместо того чтобы работать для народа, все работали «на камеру». Эта практика была инициирована и поощрялась Биньямином Нетаниягу, который всегда особенно отличался на этом параде: все мы помним многоактный перформанс с освобождением Наамы Исасхар из московской тюрьмы или художественное творчество на трибуне ООН на тему ядерной сделки с Ираном. А толку-то? Сделка в итоге была заключена. А чего стоят практически ежедневные пресс-конференции в начале пандемии со страшилками и полным отсутствием практических решений! И последующее закрытие всей страны на не совсем оправданные карантины.



Чем же нынешнее правительство под руководством премьер-министра Лапида отличается от своих предшественников, которыми 15 лет управлял великий шоумен Нетаниягу?



Сегодня мы видим, что дискурс кардинально изменился, и оказывается можно иначе.



Нынешнее правительство не занимается шоу. Оно просто работает. Тихо и планомерно, учитывая долгосрочные цели и задачи Государства Израиль. Без утечек, без постоянных пресс-конференций.



Приведем для примера арест пары израильских туристов в Турции. Несмотря на постоянное давление со стороны СМИ, требовавших от правительства рассказать о предпринимаемых усилиях, МИД, которым тогда руководил Лапид, отвечал только: работаем, действуем, не мешайте. Без громких заявлений, тихо, спокойно, а главное продуктивно. И вот израильтяне уже на свободе. Да и отношения с Турцией, которые уже были практически на грани полного разрыва, наладились. Недавно мы вернули в Анкару посла.





Операция «Рассвет» в Газе – еще один яркий пример спокойной и взвешенной тактики премьера Лапида. Без шоу и драмы перед телекамерами Израиль мощно и жестко ударил по инфраструктуре террора в Газе, не дожидаясь обстрелов. Под руководством премьер-министра Лапида государство впервые за долгие годы заняло проактивную позицию и продолжает делать это и сейчас. Буквально за 66 часов все цели операции были достигнуты. Израиль победил.



Та же ситуация с ядерным соглашением с Ираном. Сложная переговорная работа премьер-министра Лапида на дипломатическом уровне без каких-либо демонстраций на публику принесла плоды – сделка отменена (по крайне мере – пока). При этом даже не понадобилось ссориться с ЕС и президентом США.



Что касается экономики, то оказывается можно победить ковид без постоянных запугиваний и стресса, без полного закрытия экономики, предотвратив разорение бизнесов.



В мире сейчас происходит глобальный рост цен – сначала пандемия коронавируса, а теперь война России против Украины нанесли колоссальный удар по мировой экономике. Дорожает все и везде. Этим не преминул воспользоваться Нетаниягу, обвинивший во всем нынешнее правительство. Но правда заключается в том, что снежный ком проблем накопился за годы бездействия тех правительств, которые 15 лет находились под контролем Нетаниягу. А результаты мы расхлебываем сейчас.



При Нетаниягу усиливались монополии, не позволяя открывать рынок для конкуренции. Бюрократия и непрофессионализм политических назначенцев сделали нашу страну запредельно дорогой еще до последних кризисов. Никаких реформ для снижения цен даже в проектах не было. Нетаниягу интересовали только он сам и его суд. Это же интересует его и сейчас.



При нынешнем правительстве премьер министра Лапида начались полноценные экономические реформы – пересматриваются условия импорта многих товаров, отменяются лишние стандарты на продукты питания и начинается использование европейских. Страна открывается для зарубежных продовольственных сетей – на рынок выходят первые европейские супермаркеты. Разрабатываются и принимаются необходимые законы. Повышаются пособия тем, кто не может работать (а не тем, кто не хочет) – пенсионерам и инвалидам, растут выплаты солдатам.

Не все можно исправить за один год. Но радует и дает надежду то, что это правительство состоит из людей, которые встают каждый день, чтобы идти работать, не для себя или своего эго, а для людей и страны. И сейчас, на этих выборах мы будем решать, хотим ли мы правительство, которое покажет нам очередной сезон шоу «За стеклом», или правительство, которое последовательно исправляет ошибки прошлого, занимается стратегическим планированием и принимает важные решения и законы на благо страны.



Константин Рабинович



*На правах рекламы