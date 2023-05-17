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Шоссе № 5 перекрыто для движения после акции протеста
17.05.2023 08:17 Аркадий Бочаровский

Шоссе № 5 перекрыто для движения после акции протеста

Сегодня утром (в среду) шоссе №5 на перекрестке Кесем было перекрыто для движения после акции протеста жителей Рош Ха-Аин и Кфар-Касем против плана правительства построить электростанцию на перекрестке Касем. 

Протестующие утверждают, что строительство станции нанесет ущерб качеству жизни в этом районе и приведет к заболеваемости, увеличению числа случаев рака, сокращению продолжительности жизни и загрязнению грунтовых вод. "Демонстрация сегодня утром - это первое предупреждение тем, кто принимает решения. Мы остановим всю страну", - сказал Шалом Бен Моше, мэр города Рош Ха-Аин.
 


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