



Шоссе № 5 перекрыто для движения после акции протеста

Сегодня утром (в среду) шоссе №5 на перекрестке Кесем было перекрыто для движения после акции протеста жителей Рош Ха-Аин и Кфар-Касем против плана правительства построить электростанцию на перекрестке Касем.



Протестующие утверждают, что строительство станции нанесет ущерб качеству жизни в этом районе и приведет к заболеваемости, увеличению числа случаев рака, сокращению продолжительности жизни и загрязнению грунтовых вод. "Демонстрация сегодня утром - это первое предупреждение тем, кто принимает решения. Мы остановим всю страну", - сказал Шалом Бен Моше, мэр города Рош Ха-Аин.

