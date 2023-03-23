Шоссе 4 перекрыто в двух направлениях
К вечеру, 23 марта, протестующие против правовой реформы перекрыли шоссе 4.
Демонстранты встали на развязке Дрор, заблокировав движение транспорта в двух направлениях.
Тем временем, полиция арестовала еще одного протестующего на улице Бегина в Тель-Авиве по подозрению в хулиганстве.
המחאה לא עוצרת. גשר דרורים כרגע 🇮🇱— קומי ישראל 🇮🇱🏳️🌈👊 (@kumiiisrael) March 23, 2023
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Параллельно более тысячи человек перекрыли перекресток Каркур на шоссе №65.
גשר דרורים אנחנו פה pic.twitter.com/ml6WTFG2oQ— Assaf Philip (@AssafPhilip) March 23, 2023