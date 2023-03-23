



Шоссе 4 перекрыто в двух направлениях

К вечеру, 23 марта, протестующие против правовой реформы перекрыли шоссе 4.



Демонстранты встали на развязке Дрор, заблокировав движение транспорта в двух направлениях.



Тем временем, полиция арестовала еще одного протестующего на улице Бегина в Тель-Авиве по подозрению в хулиганстве.



המחאה לא עוצרת. גשר דרורים כרגע 🇮🇱

pic.twitter.com/CTsk0AmLat — קומי ישראל 🇮🇱🏳️‍🌈👊 (@kumiiisrael) March 23, 2023

גשר דרורים אנחנו פה pic.twitter.com/ml6WTFG2oQ — Assaf Philip (@AssafPhilip) March 23, 2023