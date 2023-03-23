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Шоссе 4 перекрыто в двух направлениях
23.03.2023 18:15 Алина Груднева

Шоссе 4 перекрыто в двух направлениях

К вечеру, 23 марта, протестующие против правовой реформы перекрыли шоссе 4.

Демонстранты встали на развязке Дрор, заблокировав движение транспорта в двух направлениях.

Тем временем, полиция арестовала еще одного протестующего на улице Бегина в Тель-Авиве по подозрению в хулиганстве.
 

Параллельно более тысячи человек перекрыли перекресток Каркур на шоссе №65.

 

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