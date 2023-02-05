



Шольц: западные танки не приведут к эскалации

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что немецкие танки угрожают РФ оправдывают войну и не приведут к ее эсклации.



Такое заявление он сделал в интервью Bild.



По словам Шольца, эти слова являются частью "серии непонятных исторических сравнений" для оправдания войны в Украине.



"Ничто не может оправдать эту войну. Россия ведет беспощадную войну против Украины", – отметил он.



По словам Шольца, предоставление западных танков не приведет к эскалации войны.



"Вместе с союзниками мы даем Украине боевые танки, чтобы они могли защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую партию оружия, тесно координируя это с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Этот общий подход предотвращает эскалацию войны", - отметил он.