Шольц выступил против прекращения огня в Газе и объяснил, почему
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против немедленного прекращения огня в Газе.
Соответствующее заявление он сделал на дебатах, организованных немецкой еженедельной газетой Heilbronner Stimme.
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"Я не думаю, что призывы к немедленному прекращению огня или длительной паузе — что равносильно одному и тому же — являются правильными. В конечном итоге это будет означать, что Израиль оставит ХАМАСу возможность восстановиться и получить новые ракеты", — пояснил он.
Тем не менее, немецкий канцлер все же поддерживает "гуманитарные паузы", которые позволят большему количеству жителей северной части Газы эвакуироваться в безопасные зоны.