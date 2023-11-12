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Шольц выступил против прекращения огня в Газе и объяснил, почему
12.11.2023 20:20 Алина Груднева

Шольц выступил против прекращения огня в Газе и объяснил, почему

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против немедленного прекращения огня в Газе.

Соответствующее заявление он сделал на дебатах, организованных немецкой еженедельной газетой Heilbronner Stimme.

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"Я не думаю, что призывы к немедленному прекращению огня или длительной паузе — что равносильно одному и тому же — являются правильными. В конечном итоге это будет означать, что Израиль оставит ХАМАСу возможность восстановиться и получить новые ракеты", — пояснил он.

Тем не менее, немецкий канцлер все же поддерживает "гуманитарные паузы", которые позволят большему количеству жителей северной части Газы эвакуироваться в безопасные зоны.

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