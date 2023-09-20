Новости » Политика
Шольц выступал на ГА ООН практически перед пустым залом
20.09.2023 21:44 Алина Груднева

Шольц выступал на ГА ООН практически перед пустым залом

Канцлер Германии Олаф Шольц выступал на Генассамблее ООН в Нью-Йорке практически перед пустым залом.

По данным немецкой газеты BILD, это произошло во вторник, 19 сентября.

Журналисты отметили, что ничего необычного в этом нет. Дело в том, что выступления Шольца проходило после 21:00, когда дипломаты, по большей части, расходятся.

Премьер-министру Япония также пришлось выступать почти перед пустым залом, поскольку он вышел на трибуну после немецкого канцлера.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы