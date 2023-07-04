



Шольц высоко оценил действия ВСУ: Очень четкие и организованные

Украинские защитники демонстрируют очень четкие и организованные действия в войне с российскими оккупантами. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с румынским коллегой Марчелем Чолаку, сообщает CNN.



Шольц признался: он никогда не ожидал, что в войне России против Украины "все изменится за один день", но отметил, что украинские военные планировали операции "очень целенаправленно".



В свою очередь Чолаку рассказал, что его страна ожидала завершение войны после контрнаступления ВСУ, но ей пришлось принять во внимание более длительный конфликт, пишет РБК-Украина.



Немецкий канцлер также добавил, что важным моментом является "большая практическая поддержка НАТО для Украины", которая будет продолжаться.



"Германия создала условия для поддержки Украины даже в течение длительного времени, если война продлится долго. Многие страны смогут оказывать помощь в течение одного, двух, трех, а если понадобится, то и более лет, потому что мы не знаем, как долго продлится военный конфликт", - добавил глава немецкого правительства.