



Шольц: Война в Украине была давно задуманным планом по расширению России

Для президента РФ Владимира Путина переговоры между Киевом и Брюсселем были лишь "предлогом для давно задуманного плана силового расширения территории России". Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает DW.



НАТО является оборонительным союзом, а в связи с российским вторжением в Украину "не нужно притворяться, будто бы слова "расширение НАТО на восток" являются каким-то аргументом", подчеркнул канцлер ФРГ.



Он отметил, что Германия будет прикладывать все усилия, чтобы избежать эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО.



"Война между НАТО и Россией была бы ужасным событием. Мы несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло", - сказал Шольц.



Ранее Шольц пообещал вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, если война в Украине закончится.



Также канцлер Германии отметил, что президент РФ Владимир Путин не собирается отказываться от захватнических планов относительно Украины и ведения войны, цели которой неоднократно раскрывал во время их переговоров.



Также Шольц подчеркивает, что несмотря на это, планирует и дальше продолжать диалог с Путиным.