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Шольц: Война в Украине была давно задуманным планом по расширению России
03.02.2023 08:04 Раиса Вовк

Шольц: Война в Украине была давно задуманным планом по расширению России

Для президента РФ Владимира Путина переговоры между Киевом и Брюсселем были лишь "предлогом для давно задуманного плана силового расширения территории России". Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает DW.

НАТО является оборонительным союзом, а в связи с российским вторжением в Украину "не нужно притворяться, будто бы слова "расширение НАТО на восток" являются каким-то аргументом", подчеркнул канцлер ФРГ.

Он отметил, что Германия будет прикладывать все усилия, чтобы избежать эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО.

"Война между НАТО и Россией была бы ужасным событием. Мы несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло", - сказал Шольц.

Ранее Шольц пообещал вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, если война в Украине закончится.

Также канцлер Германии отметил, что президент РФ Владимир Путин не собирается отказываться от захватнических планов относительно Украины и ведения войны, цели которой неоднократно раскрывал во время их переговоров.

Также Шольц подчеркивает, что несмотря на это, планирует и дальше продолжать диалог с Путиным. 

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