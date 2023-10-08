



Шольц: важно - избежать масштабного пожара на всем Ближнем Востоке

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо избежать более широкой эскалации на Ближнем Востоке после террористического нападения ХАМАСа на Израиль.



Он поговорил с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, заверив главу правительства в том, что безопасность Израиля является "краеугольным камнем" для ФРГ.



"Мы будем действовать соответственно. Понятно, что мы самым решительным образом осуждаем действия ХАМАСа, но прежде всего мы делаем все, чтобы это нападение не переросло в пожар с катастрофическими последствиями для всего региона", - сказал Шольц.



Канцлер ФРГ планирует обсудить с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси посредничество в вопросе деэскалации. Также он обсудит этот вопрос с лидерами США, Франции и Великобритании.