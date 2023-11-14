Шольц: требуем безоговорочного освобождения заложников
Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал немедленного освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе.
Соответствующее заявление он сделал во вторник, 14 ноября.
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"ХАМАС уже более пяти недель держит в заложниках женщин, стариков и детей. Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения всех похищенных", - призвал он.
Ранее Шольц также раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за обвинений с его стороны в адрес Израиля. Он назвал слова турецкого лидера "абсурдными".