



Шольц: требуем безоговорочного освобождения заложников

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал немедленного освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе.



Соответствующее заявление он сделал во вторник, 14 ноября.



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"ХАМАС уже более пяти недель держит в заложниках женщин, стариков и детей. Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения всех похищенных", - призвал он.



Ранее Шольц также раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за обвинений с его стороны в адрес Израиля. Он назвал слова турецкого лидера "абсурдными".