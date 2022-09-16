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Шольц: Путин сейчас представляет наибольшую угрозу для НАТО
16.09.2022 16:45 Александр Юзовский

Шольц: Путин сейчас представляет наибольшую угрозу для НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вооруженные силы ФРГ должны стать "самыми оснащенными" в Европе, чтобы взять на себя ответственность за безопасность европейского контингента на фоне наибольшей угрозы для НАТО - России.

"Как наиболее густонаселенная страна с наибольшим экономическим могуществом и страна в центре континента, мы должны достичь того, чтобы наша армия стала краеугольным камнем обычной обороны в Европе, лучшей оснащенной силой", - передает его слова CNN.

Канцлер также отметил, что российский лидер Владимир Путин на данный момент представляет "наибольшую угрозу" для НАТО.
 

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