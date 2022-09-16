



Шольц: Путин сейчас представляет наибольшую угрозу для НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вооруженные силы ФРГ должны стать "самыми оснащенными" в Европе, чтобы взять на себя ответственность за безопасность европейского контингента на фоне наибольшей угрозы для НАТО - России.



"Как наиболее густонаселенная страна с наибольшим экономическим могуществом и страна в центре континента, мы должны достичь того, чтобы наша армия стала краеугольным камнем обычной обороны в Европе, лучшей оснащенной силой", - передает его слова CNN.



Канцлер также отметил, что российский лидер Владимир Путин на данный момент представляет "наибольшую угрозу" для НАТО.

