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Шольц: Путин не сдерживает своего стремления завоевать часть Украины
10.12.2022 21:02 Алина Груднева

Шольц: Путин не сдерживает своего стремления завоевать часть Украины

Президент России Владимир Путин не сдерживается в стремлении завоевать большую часть Украины.

 
По данным Bild, такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.
 
"Каждый раз, когда я разговариваю с Путиным, он говорит очень четко, речь идет именно о завоевании. Он просто хочет силой захватить часть украинской территории", - сказал он.
 
По словам Шольца, на решимость Путина не влияют большие потери в Украине.
 
"Мы не знаем точно, сколько российских военнослужащих погибло. Но это может быть и 100 тысяч", - отметил он.
 
Канцлер Германии добавил, что, несмотря ни на что, приходится вновь и вновь вести переговоры с Путиным относительно его позиции по Украине.

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