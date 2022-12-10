



Шольц: Путин не сдерживает своего стремления завоевать часть Украины

Президент России Владимир Путин не сдерживается в стремлении завоевать большую часть Украины.

По данным Bild, такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Каждый раз, когда я разговариваю с Путиным, он говорит очень четко, речь идет именно о завоевании. Он просто хочет силой захватить часть украинской территории", - сказал он.

По словам Шольца, на решимость Путина не влияют большие потери в Украине.

"Мы не знаем точно, сколько российских военнослужащих погибло. Но это может быть и 100 тысяч", - отметил он.

Канцлер Германии добавил, что, несмотря ни на что, приходится вновь и вновь вести переговоры с Путиным относительно его позиции по Украине.